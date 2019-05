Canopy by Hilton fait ses débuts au Cap

Hilton (NYSE:HLT) (www.Hilton.com) a annoncé avoir signé aujourd’hui une convention de gestion avec Growthpoint Properties, première SCPI d’Afrique du Sud, concernant l’ouverture d’un hôtel de sa marque «lifestyle» Canopy by Hilton. Les 150 chambres du nouveau Canopy by Hilton Cape Town Longkloof devraient accueillir leurs premiers voyageurs en 2021; ce sera le premier établissement de la marque en Afrique.

Canopy by Hilton a été lancé en 2014 pour séduire les voyageurs à la recherche de séjours d'inspiration locale et désireux de s'immerger dans la culture et l'histoire locales. La marque, qui exploite actuellement neuf hôtels dans le monde et ouvrira bientôt 35 autres établissements, vise à offrir aux voyageurs une expérience unique et authentique.

Situé à deux pas des Company’s Gardens, épicentre historique de la ville, le Canopy by Hilton Cape Town Longkloof fera revivre le patrimoine d'un site âgé de 112 ans, les Longkloof Studios, qui sont inclus dans le plan de rénovation du quartier auquel Growthpoint a consacré un investissement de 550 millions de rands. Le cabinet DHK Architects a été chargé de la restructuration du bâtiment, qui hébergeait à l’origine les activités de la United Tobacco Company pour devenir ensuite le siège du Women’s Institute du Cap.

Rudolf Pienaar, directeur Développement et Investissements de Growthpoint Properties, a déclaré: «Growthpoint est très heureux de s'associer à Canopy by Hilton pour lancer cette marque exceptionnelle en Afrique. Situé au Cap dans un magnifique quartier historique aux multiples facettes, notre grand projet de rénovation de Longkloof constitue le cadre idéal pour implanter le premier hôtel de la marque Canopy by Hilton sur le continent. Notre investissement dans cet établissement reflète notre confiance dans la ville du Cap et dans la marque exceptionnelle d’hôtels haut de gamme de Hilton. Nous pensons que le Canopy by Hilton Cape Town Longkloof deviendra un emblème sud-africain et qu’il sera plébiscité par les voyageurs de tout le pays et du monde entier.»

Patrick Fitzgibbon, vice-président Développement, EMEA de Hilton, a déclaré: «Le Cap, l’une des destinations les plus prisées au monde, offre un large éventail d’attractions pour tous les types de voyages. Canopy by Hilton est la troisième de nos marques à s'implanter dans la ville et nous envisageons de poursuivre cette expansion à l’avenir. La décision d’établir au Cap le premier Canopy by Hilton d’Afrique témoigne non seulement de la force de cette destination, mais également de la qualité de notre partenaire Growthpoint, ce qui nous aidera à créer notre image de marque et à l’introduire sur le continent africain.»

En accord avec l’intégration historique de Growthpoint dans le tissu social de la ville, les voyageurs seront accueillis par de sympathiques «Passionnés» sélectionnés pour leurs connaissances du contexte local et seront invités à prendre part à des dégustations de plats et de boissons aux côtés de la communauté locale.

Gary Steffen, responsable Monde, Canopy by Hilton, Hilton, a ajouté : «Canopy by Hilton a été créé pour repenser l’espace hôtelier «lifestyle» pour les voyageurs qui souhaitent descendre dans un hôtel haut de gamme tout en découvrant les quartiers les plus prisés du monde. Chaque détail, de la conception aux installations des hôtels Canopy by Hilton, a été créé dans cet esprit et notre établissement de Longkloof, qui reflètera le dynamisme de la cité et sa réputation de lieu de rencontre tendance pour les citadins du Cap, ne fera pas exception à la règle. »

Le Canopy by Hilton Cape Town Longkloof sera situé à l’adresse : Long Kloof Studios, c/o Park Road and Kloof Street, Cape Town. L'établissement participera au programme primé de fidélisation de la clientèle des 17 marques globales de Hilton. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux privilégiés Hilton bénéficient d’avantages immédiats, notamment une grille de tarifs dégressifs qui permet aux membres de choisir à peu près n'importe quelle combinaison points/argent pour réserver un séjour, une réduction exclusive pour les membres telle qu’il n’en existe nulle part ailleurs, et un service Wi ‑ Fi gratuit.

