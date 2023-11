Caraïbes : le Fonds saoudien pour le développement signe deux mémorandums d'entente

Le PDG du Fonds saoudien pour le développement (FSD), Sultan Al-Marshad a signé aujourd'hui deux mémorandums d’entente relatifs au développement avec les gouvernements de Saint-Vincent-et-les Grenadines et de Saint-Kitts-et-Nevis.



La cérémonie de signature s’est déroulée à Riyad, en Arabie saoudite, en préparation du sommet Arabie Saoudite-Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui sera lancé le jeudi 16 novembre 2023.



Le premier mémorandum, signé avec le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, l'hon. Ralph E. Gonsalves, stipule que le FSD fournira un financement d'une valeur de 50 millions de dollars pour financer le projet d'agrandissement, de construction et de réhabilitation d'un nombre de bâtiments et d'installations touchés par des catastrophes naturelles.



En finançant ce projet, le FSD contribuera à restaurer les infrastructures essentielles, à promouvoir le développement durable et à renforcer la résilience économique du pays face aux catastrophes naturelles. Le deuxième mémorandum d’entente, signé avec le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, Terence Drew, stipule que le FSD fournira un financement d'une valeur de 40 millions de dollars pour financer l'expansion de la centrale électrique Needsmust.



En finançant ce projet, le FSD contribuera à soutenir l’approvisionnement énergétique du pays, simultanément avec le développement socio-économique de Saint-Kitts-et-Nevis. Les deux accords témoignent de l’engagement du FSD en faveur du développement durable dans la région des Caraïbes.



Ils réaffirment également l’importance de la coopération et de la solidarité internationales pour atteindre les ODD et favoriser la croissance économique et sociale, en particulier dans les petits États insulaires en développement (PEID).



Conformément à sa mission qui consiste à promouvoir le développement durable mondial depuis 1975, le FSD a financé plus de 800 projets de développement d'une valeur de 20 milliards de dollars dans plus de 100 pays à travers le monde. Le FSD est activement engagé dans des projets de développement au sein des États membres de la CARICOM depuis près de quatre décennies.



Depuis le début de cette année, il a financé environ 670 millions de dollars dans 12 projets de développement.