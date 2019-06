Casimir Ninga plaît en Angleterre

Si les bonus de bienvenue des sites de paris sportifs avaient vu juste concernant la relégation de son équipe en Ligue 2 cette saison, Casimir Ninga pourrait bien éviter de jouer en deuxième division française l’année prochaine, si l’on en croit les rumeurs venues de Paris sur son cas.Attaquant de talent, l’international tchadien aux quatre sélections serait notamment dans le viseur de quelques formations françaises et espagnoles, mais aussi et surtout anglaises, et notamment en Championship, deuxième division du Royaume de sa Majesté.Formé à la Renaissance FC et passé par Montpellier entre 2015 et 2018, le natif de N’Djamena aura quoi qu’il en soit le choix pour son avenir, et devrait avoir le loisir d’exporter ses talents hors de Normandie en 2019-2020. A moins qu’il ne décide de rester dans son club de Caen pour tenter de remonter en Ligue 1 l’année prochaine. A suivre !