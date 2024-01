Cédéao : Le Mali, le Burkina et le Niger annoncent leur retrait de l’organisation sous-régionale

Les dirigeants du Mali, du Burkina-Faso et du Niger déplorent le fait que la Cédéao n'ait pas apporté son soutien à leurs pays dans leur lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire encore, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, l'organisation a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables qui vont à l'encontre de ses propres textes. Cette attitude a davantage fragilisé les populations déjà meurtries par les violences perpétrées par des groupes terroristes instrumentalisés et manipulés.



Les présidents de transition du Burkina-Faso, du Mali et du Niger ont donc décidé souverainement de retirer leurs pays de la Cédéao. Ils constatent avec regret que cette organisation s'est éloignée des idéaux fondamentaux portés par ses fondateurs ainsi que des principes panafricains. Le communiqué dénonce également « l'influence des puissances étrangères sur la Cédéao » qui aurait trahi ses principes fondateurs. La Cédéao est désormais perçue comme une menace pour les États membres et les populations qu'elle est censée protéger et rendre heureuses, selon les chefs d'État du Mali, du Burkina-Faso et du Niger.



Ce retrait de la Cédéao par ces trois pays en transition suscite des interrogations quant aux conséquences sur la coopération régionale en matière de sécurité, de commerce et de développement. La Cédéao est une organisation qui a joué un rôle important dans la promotion de l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest. Son objectif principal est d'améliorer le bien-être des populations en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux entre ses États membres.



Il reste à voir comment cette décision affectera les relations entre ces pays et leurs voisins au sein de la Cédéao. Il est crucial que tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour résoudre ces différends afin de préserver la stabilité politique, économique et sociale dans cette région déjà confrontée à d'importants défis tels que le terrorisme, l'extrémisme violent et l'insécurité.