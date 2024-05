Célébrations électorales au Tchad : désobéissance aux ordres militaires et conséquences mortelles

La décision ferme du CEMGA interdisant les tirs d'armes à feu après la proclamation des résultats présidentiels a-t-elle été délibérément ignorée par certains "intouchables" ?



Au Tchad, l'élection présidentielle a suscité un grand intérêt et diverses opinions quant aux résultats attendus. Cependant, l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a surpris tout le monde en rendant publics les résultats provisoires du scrutin du 6 mai dernier, déclarant Mahamat Idriss Deby Itno, candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, vainqueur dès le premier tour avec 61,3% des voix. Ainsi, l'actuel Président de transition devient le premier président élu de la 5ème République.



Malheureusement, lors des célébrations de la victoire de leur candidat, certains partisans de Mahamat Idriss Deby Itno se sont laissés emporter par une euphorie excessive, causant plusieurs décès et blessures dues à des tirs d'armes à feu.



Malgré le message ferme du Chef d'État-Major Général des Armées, le général Abakar Abdelkader Daoud, appelant à l'arrêt de tout tir d'arme à feu suite à la proclamation des résultats, cette directive n'a pas été respectée. Cette situation soulève des questions quant à l'efficacité et à la portée des décisions prises dans le pays. Des mesures strictes doivent être prises à l'avenir pour éviter de tels drames.



Le ministère de la Santé Publique et de la Prévention a annoncé le 10 mai prendre en charge intégralement les blessés graves des célébrations électorales. Bien que cette décision soit saluée, elle ressemble à une réaction après coup plutôt qu'à une prévention efficace.



Certains citoyens, se croyant intouchables, ont ignoré les consignes du CEMGA, entraînant des décès et des blessures graves. Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour que justice soit rendue et que de telles tragédies soient évitées à l'avenir.