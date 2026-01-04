Centrafrique : La course contre la montre pour rapatrier les procès-verbaux à Bangui

Depuis le 30 décembre, le ciel centrafricain est le théâtre d'un ballet aérien incessant. Pour garantir l'intégrité du processus électoral, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a déployé des moyens exceptionnels afin de transporter les précieux procès-verbaux vers la capitale.









Un pont aérien et terrestre sécurisé



Face à l'enclavement de nombreuses localités et aux défis sécuritaires, le dispositif mis en place entre le 30 décembre et ce lundi 5 janvier 2026 est impressionnant :





38 vols spéciaux : Des hélicoptères et des avions de la MINUSCA ont rallié les chefs-lieux de préfectures pour récupérer les plis scellés.



3 convois routiers lourds : Escortés par les Casques bleus, ces convois ont assuré le transport des résultats par voie terrestre là où les infrastructures le permettaient.





Cette opération a été menée par les agents de l'ANE, sous la protection constante des forces de la Mission, afin d'éviter toute tentative d'interception ou de falsification des documents durant leur transfert vers le centre de traitement de Bangui.









Vers la publication des résultats provisoires



Ce rapatriement massif est l'étape ultime avant la proclamation des résultats. Valentine Rugwabiza, Cheffe de la MINUSCA, a salué le bon déroulement global du scrutin malgré quelques incidents localisés. De son côté, l'ANE a déjà commencé la publication de résultats partiels, tandis que les résultats officiels provisoires sont attendus pour ce 5 janvier 2026.











Un climat politique sous tension



Malgré cette réussite logistique, l'incertitude plane sur le climat post-électoral.



Anicet-Georges Dologuélé , principal opposant, a déjà revendiqué la victoire tout en dénonçant des « irrégularités majeures ».

Le camp du président sortant, Faustin-Archange Touadéra, appelle au calme et au respect du verdict des urnes.







La sécurisation des résultats rapatriés à Bangui reste désormais la priorité absolue pour prévenir toute contestation violente dans les jours à venir.

