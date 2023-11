Centrafrique : Le Président Touadera annonce l’expérimentation du télé-enseignement à Bossembélé

« Accueilli très chaleureusement par une foule bigarrée venue de Bossembélé, Boali et Yaloké, le Président de la République était accompagné du Président de l'assemblée nationale, Simplice Matthieu Sarandji, du Premier ministre Félix Moloua, des membres du gouvernement et d'une forte délégation venue de Bangui », a précisé La Renaissance.



En visite dans cette partie du pays, le Président Touadera a annoncé que « le télé-enseignement va être mis en place dans les lycées de Bossembélé, Baoro et Bouar avant de s'étendre progressivement dans le reste du pays ».



Bossembélé, située à environ 160 km de Bangui dans un carrefour stratégique, « a beaucoup souffert des différentes crises qu'a connues » la RCA « surtout dans le domaine éducatif », a relevé La Renaissance.

« Bossembélé fait, d'autre part, partie des villes pilotes choisies pour le lancement du télé-enseignement, outil pédagogique important développé par les Enseignants Chercheurs de l'Université de Bangui », a souligné la présidence centrafricaine.