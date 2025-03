Centrafrique : Le Président Touadéra inaugure une clinique moderne pour les forces armées et la population

Hommage à la coopération bangladaise





Lors de la cérémonie d'inauguration, le Président Touadéra a tenu à saluer la coopération exemplaire entre la Centrafrique et le Bangladesh. Il a élevé le Général de Corps d'Armée Waker Uz Zaman, Chef d’État-Major Général bangladais, au rang de l'ordre de la reconnaissance centrafricaine, témoignant de la gratitude du pays envers le soutien du Bangladesh.





Un impact positif attendu





L'ouverture de la "TOUADERA COMMUNITY CLINIC" est perçue comme une avancée majeure pour le système de santé centrafricain. Elle répond aux besoins croissants de la population et des forces armées, tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre la Centrafrique et le Bangladesh.