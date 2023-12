Centrafrique : Le pays a célébré en grande pompe son 65ème anniversaire du passage de l'Oubangui- Chari à la République Centrafricaine

Comme d’habitude depuis sept ans, le Président de la République Pr Faustin Archange Touadera a présidé dans la matinée sur l’avenue des Martyrs un défilé militaire et civil, a rapporté la présidence centrafricaine, La Renaissance.



« Le défilé militaire a député par le passage du drapeau centrafricain devant la tribune officielle, celui des Nations Unies et également l'emblème du Rwanda, symbole des bonnes relations bilatérales entre les pays de Paul Kagame et de Faustin Archange Touadera », a indiqué La Renaissance.