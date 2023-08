Centrafrique : Les Casques bleus camerounais décorés pour leur contribution à la paix

« 140 Casques bleus de l'Unité de police constituée du Cameroun en fin de mission à Bangui, ont été décoré le 18 aout 2023, de la médaille des Nations unies par la Cheffe de la Minusca. Une marque de reconnaissance envers ces policiers pour leur contribution à la protection des civils », a indiqué dans un communiqué, vendredi, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca).



Déployée en terre centrafricaine depuis le 9 septembre 2018 au sein de la Minusca, l’Unité de police constituée (FPU) du Cameroun, forte de 140 éléments, a effectué plusieurs missions parmi lesquelles la protection des civils.



En étroite collaboration avec les Forces de sécurité intérieure de Centrafrique (FSI), elle mène des patrouilles quotidiennes de surveillance et de contrôle pour prévenir et dissuader les actes de banditisme.



Outre ces missions de protection des civils, elle intervient également en période de crises pour sécuriser le personnel et les installations aussi bien des institutions de la République centrafricaine que des Nations unies. À ce titre, ses éléments assurent au quotidien la sécurisation des installations des Préfectures, ainsi qu’ils participent avec les FSI au bon déroulement des manifestations organisées par les autorités, notamment la fête nationale.