Centrafrique : "ces bandits ont été massivement traités et repoussés" (Ministre Sécurité)

Le ministre de la Sécurité publique, général Henri Wanzet Linguissara, s'est exprimé mercredi suite à la tentative d'assaut sur Bangui lancée ce matin par des rebelles. Il précise que l'attaque a été déjouée grâce aux forces de défense et de sécurité, la MINUSCA et les partenaires bilatéraux.



"Dès les premières heures de la matinée, les secteurs de PK12 et PK9 ont été attaqués simultanément par les bandits de grands chemins et les bandits centrafricains, parmi eux les étrangers", déclare le général Henri Wanzet Linguissara.



Selon lui, "ces bandits ont été massivement traités et repoussés hors de la ville. La situation est présentement sous contrôle. Nous demandons à la population de rester vigilante et de continuer à dénoncer la position des différentes poches dans les quartiers et recoins de Bangui".



Le ministre de la Sécurité publique appelle la population "à être sereine et vaquer librement à ses occupations".