Centrafrique : le général Al-Khatim Mahamat démissionne de son poste à la Présidence

BANGUI - Le Général Al-Khatim Mahamat, conseiller spécial en charge des unités spéciales mixtes de sécurités pour la zone Centre Nord du Président de la République, a adressé mardi sa lettre de démission au chef de l'Etat Faustin-Archange Touadéra.



"Qu'il me soit permis de venir très respectueusement par la présente vous adresser ma démission de mes fonctions de conseiller militaire en charge des Unités Spéciales Mixtes de Sécurité pour la zone Centre Nord", écrit Al-Khatim Mahamat, également chef d'état-major du Mouvement patriotique pour la Centrafrique, dans un courrier adressé au chef de l'Etat.



L'officier estime qu'il doit "bénéficier de tous les avantages inhérents à ces fonctions surtout qu'il s'agit du secteur de la sécurité".



Il déplore des "fonctions fictives et non effectives sur le plan de droit", le "manque de prise en charge financière subséquente", l'absence de "moyen de déplacement en vue de la facilitation" de sa fonction sur le terrain, l'absence "d'exercice d'une bonne collaboration avec un risque de crise de confiance", et le "mauvais traitement de ses représentants nommés dans les fonctions gouvernementales."



Il avait été nommé par un décret du 24 mars 2019 du président de la République.



Toutefois, le Général Al-Khatim Mahamat précise dans son courrier qu'il "reste fidèle aux engagements de l'accord de Khartoum dans le cadre de la consolidation de la paix en RCA".



La Présidence de la République ne s'est pas encore prononcée sur la lettre de démission.



Le 23 août dernier, Al-Khatim Mahamat avait pris part à la rencontre gouvernementale de suivi-évaluation de l'accord de paix.