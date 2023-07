Centrafrique : le gouvernement maintient le couvre-feu, sauf dans la préfecture de Bangui

Il a pris la décision par décret, lu par le ministre conseiller en communication et porte-parole de la présidence de la République, Albert Yaloké Mokpem sur les ondes de la radio nationale.



« Le président de la République, chef de l’Etat, sur rapport du ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l’armée, décrète : « Il est instauré un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire centrafricain de 20 heures à 5 heures du matin », a indiqué le porte-parole.



Et de poursuivre que « le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l’armée et le ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte application du présent décret ».



Cette décision a été prise alors que la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) multiplie les attaques armées à travers le pays, suscitant à chaque fois la riposte des forces conjointes Minusca (ONU), Faca (Armée) et alliés.



Il faut rappeler que la République centrafricaine vient d'organiser des élections présidentielle et législatives le 27 décembre. Touadera a été réélu dès le premier tour pour un deuxième mandat.