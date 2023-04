Centrafrique : le président Touadéra invite à la réflexion sur la nouvelle Constitution

Le Président a rappelé que des milliers de citoyens ont exprimé leur soutien à la nouvelle Constitution, tandis qu'une partie de l'opposition démocratique et de la société civile s'y est opposée. Il a souligné qu'il avait déjà exprimé sa volonté de remplir son mandat et de respecter la Constitution en vigueur.



Suite à la décision de la Cour Constitutionnelle, la loi portant procédure référendaire a été adoptée par l'Assemblée Nationale et promulguée. Cependant, le Président a également évoqué les préoccupations des citoyens qui se demandent comment un Président démocratiquement élu peut aller contre la volonté du peuple.



Le Président a invité ses compatriotes à réfléchir sur ces questions et à écouter la voix du peuple. Il a souligné qu'il n'était pas trop tard pour prendre en compte les préoccupations de tous les citoyens et pour trouver une solution qui permette de respecter les principes démocratiques.