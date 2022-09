Centrafrique : le président Touadera lance l’opération « Kwa ti Kodro »

De plus en plus, des actions significatives se poursuivent en faveur du bien-être des habitants de la capitale centrafricaine, Bangui.



C’est ainsi qu’à la mairie du 8ème arrondissement, le président Faustin Archange Touadera, assisté du Premier ministre Félix Moloua et des membres de son gouvernement, a procédé le 10 septembre dernier, au lancement officiel de l’opération « Kwa ti Kodro », une activité qui vise à toiletter Bangui et ses environs.



En effet, le gouvernement entend pérenniser cet acquis, afin de rendre propre la capitale Bangui et ses environs, et d'envisager d'autres actions similaires à l'intérieur du pays. Sur certaines images qui circulent sur la toile, l'on aperçoit des hauts dignitaires enthousiasmés, aux côtés de la population, pour lutter contre l'insalubrité, et dans le but de renouer un contact direct avec la population.



En sa qualité d’initiateur de l’opération « Kwa ti Kodro », et donnant ainsi un bel exemple, le président Faustin Archange Touadera s’est rendu au lycée Barthélémy Boganda, dans le 4ème arrondissement de Bangui, où il a participé aux côtés des habitants de cette localité, aux travaux de nettoyage de ce lieu mythique qui a formé de nombreuses sommités du pays.



« J’invite tous les Centrafricains et tous ceux qui habitent dans la ville de Bangui, à prendre deux heures de leur temps, tous les samedis pour participer à ces travaux citoyens. C’est un appel que je lance à tous les habitants de la ville de Bangui, de toutes nos villes de l’arrière-pays, nos communes et nos villages, à s’organiser dans leurs municipalités autour de cette opération », a alors déclaré le président centrafricain. A cette allure, la capitale Bangui redeviendra véritablement la ville coquette.



L’on espère que cette opération de salubrité publique sera pérennisée et entrera dans les habitudes et la culture des populations. Elle doit ainsi s’implémenter dans toute la société, notamment en ce qui concerne le débouchage des canalisations, le nettoyage des écoles, des lycées, des hôpitaux, et des centres de santé de Bangui.



Bien plus, les autorités publiques sont tenues de veiller au suivi de cet engagement hautement citoyen, pris par la plus haute personnalité du pays, en vue d’un environnement sain, propice à un épanouissement harmonieux de l’individu.