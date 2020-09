Centrafrique : les deux ex-présidents Bozizé et Djotodia ont discuté en tête-à-tête

Les deux anciens dirigeants de la Centrafrique, François Bozizé et Michel Djotodia se sont rencontrés vendredi en tête-à-tête, au siège du parti KNK à Bangui, au lendemain de leur poignée de main au Palais présidentiel.



Ils ont chacun décidé de regagner le pays pour contribuer à la paix et à la stabilité.



Hier, le chef de l'État Faustin Archange Touadera a eu une rencontre au Palais de la renaissance avec François Bozizé, Michel Djotodia et Alexandre Ferdinand Nguendet.