Centrafrique : liste du nouveau Gouvernement

Au terme d'un décret de ce vendredi 22 mars, le président de la République Faustin-Archange Touadéra nomme ou confirme en tant que membres du Gouvernement, les personnalités dont les noms suivent :



Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération : M. Félix Mouloua

Ministre des Finances et du Budget : M. Henri-Marie Dondra

Ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier : M. Guismala Hamza

Ministre du Développement de l'Energie et des Ressources hydrauliques : M. Herbet Gotran Djono Ahaba

Ministre de la Défense nationale et de la Reconstruction de l'armée : Mme. Marie-Noëlle Koyara

Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux : M. Flavien Mbata

Ministre chargé du Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement : M. Maxime Mokom

Ministre des Transports et de l'Aviation civile : M. Arnaud Djoubaye-Abazene

Ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger : Mme. Sylvie Baipo Temon

Ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique : Général de Brigade Henri Wanzet Linguissara

Ministre du Commerce et de l'Industrie : M. Mahamat Taïb Yacoub

Ministre des Mines et de la Géologie : M. Léopold Mboli Fatrane

Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation : M. Augustin Yangana-Yahote

Ministre de la Santé et de la Population : M. Pierre Somse

Ministre de l'Elevage et de la Santé animale : M. Amadou Bi Aliou

Ministre de l'Agriculture et du Développement rural : M. Honoré Feizoure

Ministre des Postes et Télécommunications : M. Justin Gourna Zacko

Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du Gouvernement : M. Ange Maxime Kazagui

Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche : M. Amit Idriss

Ministre de l'Enseignement primaire et secondaire : M. Moukadas Noure

Ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale : Mme. Virginie Baikoua

Ministre de l'Enseignement supérieur : M. Jean-Jacques Sanze

Ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique : Mme. Ginette Amara

Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle : M. Hugues Tchemeuni Ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public : M. Martin Koumtamadji

Ministre de la Fonction publique : M. Jean Christophe Nguinza

Ministre de la Protection de la femme, de la Famille et de la Protection de l'enfant : Mme. Aline Gisèle Pana

Ministre de l'Enseignement technique et de l'Alphabétisation : M. Souleymane Daouda

Ministre chargé du secrétariat général du Gouvernement : M. Maxime Balalou

Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Régis Noel Dounda

Ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel : M. Maouloud Moussa Terab

Ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République : Mme. Eugénie Ngbondo

Ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme : M. Dieudonné Ndomate

Ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat : Mme. Gina Lawson Roosalem