Centrafrique : suspension d'une société minière pour "collaboration avec des milices"

Le gouvernement centrafricain a suspendu les activités de la société minière chinoise Daqing SARL, l'accusant de collaborer avec des milices armées. Daqing est accusée d'exploitation illégale, d'introduction illégale de travailleurs étrangers, de non-paiement de taxes et de manque de rapports d'activité. La société opérait à Mingala, une ville en conflit entre les forces gouvernementales et la Coalition des patriotes pour le changement.



La République centrafricaine est en guerre depuis 2013, malgré un accord de paix en 2019. Six des 14 groupes armés signataires ont quitté cet accord, et la Coalition des patriotes pour le changement a été formée en 2020.



Malgré ses richesses minières, le pays reste pauvre, avec des groupes rebelles empêchant l'exploitation minière. Les sociétés chinoises font face à des problèmes de sécurité : quatre travailleurs chinois ont été tués le mois dernier, et neuf l'année dernière, dans des attaques attribuées à la même alliance rebelle. En 2020, deux Chinois ont été tués lors d'une révolte locale contre une mine chinoise.