Centrafrique : une offensive "décisive et finale" planifiée contre la tentative de déstabilisation

Bangui - Le premier ministre Firmin Ngrebada a présidé jeudi une réunion de sécurité, en présence des ministres en charge de la défense nationale et de la sécurité publique, l'état-major des armées, le groupement spécial de protection des institutions de la République (GSPR), les responsables de la Police et la Gendarmerie, la MINUSCA et les responsables des forces de la Fédération de Russie et de la République du Rwanda.



"La réunion a porté sur la planification et l'offensive décisive et finale contre la tentative de déstabilisation du pays et la perturbation du processus électoral en cours", a expliqué le chef du gouvernement sur sa page Facebook.



De son côté, le président de la République Faustin Archange Touadera a reçu le major général Eduardo Ferrao, commandant adjoint des forces de la MINUSCA. "La tentative de coup d'Etat de la nébuleuse coalition des Patriotes pour le changement et le climat sécuritaire du pays étaient au centre de cette audience", a indiqué le Palais de la Renaissance.



Le pays fait face depuis quelques semaines à une tentative de déstabilisation par des groupes rebelles coalisés.