AFRIQUE

Tchad/Égypte : l'ambassadeur d'Égypte reçu par le ministre des Affaires étrangères


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Août 2025



Ces dernières années, le Tchad et l'Égypte ne cessent de réaffirmer leur détermination à œuvrer pour une coopération mutuellement bénéfique. Aucune occasion ne saurait être négligée pour exprimer cette volonté commune.

C'est en raison de ce rapprochement que, ce vendredi 15 août 2025, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République du Tchad est venu échanger avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Cette rencontre entre Tarek Mohamed El Saïd Youssef et le chef du département des Affaires étrangères vient conforter les différentes étapes dans le renforcement des liens historiques entre les deux pays, illustrant leur volonté commune de progresser vers une dynamique de consolidation et d'expansion, notamment dans des secteurs stratégiques.



