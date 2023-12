Centrafrique : une vingtaine de civils tués dans une attaque par des hommes armés

En plus des pertes humaines tragiques, plusieurs personnes ont été blessées et de nombreuses maisons ont été incendiées. Suite à ces événements dévastateurs, le village Nzakoundou est désormais déserté, sans présence ni des forces armées centrafricaines ni des éléments de 3R.



Ces actes violents soulèvent une vive inquiétude quant à la sécurité et à la stabilité dans cette région du nord-ouest de la Centrafrique. Les autorités locales sont mobilisées pour apporter soutien et assistance aux victimes tout en cherchant des solutions pour prévenir de nouveaux actes barbares.



Il est crucial que ces atrocités soient condamnées par la communauté internationale et que des mesures soient prises pour garantir la protection des civils vulnérables. La lutte contre les groupes armés et le renforcement du maintien de l'ordre demeurent essentiels pour restaurer un climat pacifique dans cette région meurtrie.