Cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de France au Gabon

Jeudi 9 janvier 2020, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et M. Philippe Autié, Ambassadeur de France, ont présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade, en présence notamment de MM. Alain Claude Bilie-By-Nze, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, et Léandre Nzué, Maire de Libreville.

A l’occasion de la cérémonie, le Secrétaire d’Etat et les autorités gabonaises ont effectué une visite du chantier et se sont entretenus avec Mme Fabienne Bulle, l’architecte mandataire, et M. Thierry Ngomo, architecte local associé.

Lors de son discours, le Secrétaire d’État a chaleureusement remercié les architectes, leur équipe et toutes les personnes ayant concouru à ce projet qui « témoigne de l’importance que la France attache à sa relation bilatérale avec le Gabon, et de notre volonté d’inscrire ce partenariat dans la durée ». Il a rappelé la « solidité des liens entre nos deux pays » qui « n’est plus à démontrer » et qui « repose sur une large communauté d’intérêts. »

La première pierre symbolique a été conjointement posée par MM. Lemoyne et Bilie-By-Nze.

La nouvelle ambassade est construite sur le site de la Résidence de France, à Batterie IV. Elle jouxtera la Résidence de France et aura ses entrées propres sur le boulevard Georges Pompidou et la voie résidentielle Est de Batterie IV. Avec une surface utile de 1 179 m2 sur un terrain de 13 000 m2, elle s’inscrira dans un paysage vert tranchant nettement avec l’environnement largement minéral de l’actuelle ambassade. Les arbres qui ont été déplacés pour les besoins du chantier seront replantés en vue de reconstituer la couverture arborée qui est la marque du site. Le projet architectural lui-même s’inspire de la thématique du Gabon vert et forestier, avec ses façades ornées en bois de padouk, et respectera les principes du développement durable (réduction de la consommation d’énergie, optimisation de l’utilisation de l’eau, gestion des déchets), avec sa certification HQE international par Cerway.

Le chantier de construction de la nouvelle ambassade a démarré en février 2019 et se poursuivra jusqu’à l’horizon 2021.

Les trois points forts de la nouvelle ambassade de France au Gabon :

• Meilleure lisibilité pour la communauté française et gabonaise : en particulier les services de la chancellerie et du consulat général seront regroupés sur ce site.

• Insertion dans l’environnement qui tient compte de la topographie particulière du site avec une intégration paysagère réussie et une préservation de la qualité du parc floral de la Résidence.

• Promotion du tissu économique local : achat du bois provenant du Gabon ; implication des acteurs gabonais : sur 13 entreprises de travaux travaillant sur le projet, 10 entreprises sont de droit gabonais : CGPR, Faco Construction, Jardigab, MBA, Sobéa, SCPF, SNEF Gabon, Staff Gabon.

