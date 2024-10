Chadian Women’s Action célèbre la journée d’Octobre Rose

Dans le cadre de la célébration d’Octobre Rose, une initiative marquant la lutte contre le cancer du sein, Chadian Women’s Action (CWA) a organisé une table ronde sous le thème « Luttons tous ensemble contre le cancer du sein », ce samedi 19 octobre à la Bibliothèque nationale. L’événement vise à sensibiliser et à engager les femmes dans la lutte contre les cancers féminins, en particulier celui du sein.



Le médecin Adoum Chérif a souligné que chaque jour, des femmes meurent de cancer dans le monde, et que l’on ne peut rester indifférent. Au Tchad, comme dans de nombreux pays en développement, ce fléau tue et continue de traumatiser les femmes en raison de l’absence de plateaux techniques adaptés pour leur prise en charge et du coût élevé des traitements. Malheureusement, beaucoup d’entre elles se résignent à attendre leur dernier jour, impuissantes face à la maladie.



Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez les femmes. Dans 95 % des cas, il s’agit d’un adénocarcinome. Certains facteurs de risque sont bien connus. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Près de 80 % des cancers du sein se développent après l’âge de 50 ans.



Dr Chérif a ajouté que plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il est facile à soigner et plus les chances de guérison sont élevées. Au Tchad, on observe un taux de survie à 5 ans de 99 % pour un cancer diagnostiqué à un stade précoce, contre seulement 26 % pour un cancer détecté à un stade tardif.



Il a également salué les efforts du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention pour leur engagement dans la lutte contre cette maladie, ainsi que le soutien des partenaires techniques et financiers qui contribuent au programme de lutte contre le cancer au Tchad.