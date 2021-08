Championnat d'Afrique U16 FIBA : double victoire des SAO face aux ivoiriens et gabonais

La 3e journée du Championnat d'Afrique U16 FIBA 2021 a été marquée par des performances pour l'équipe du Tchad. Les SAO masculin ont obtenu dimanche leur première victoire en battant la Côte d'Ivoire (59-46).



Ce lundi le Tchad s'est imposé face au Gabon sur le score de 70-56, marquant une double victoire d'affilée.



Le prochain match est prévu demain contre l'Égypte puis mercredi contre l'Ouganda.



Face à la Côte d'Ivoire, le joueur Abdel-Karim a joué un rôle déterminant dans le succès du Tchad. Malgré le fait qu'ils jouaient à cinq, les Tchadiens ont pu compter sur le talent d'Abdel-Karim, auteur de 17 points, 5 rebonds et 1 ballon récupéré, rapporte la FIBA.



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.