Championnat d'Afrique U16 FIBA : large victoire des joueuses du Tchad face au Gabon

Après leur forfait la veille contre l'Égypte (arrivée en retard au Caire) et la défaite face à l'Ouganda (39 - 56), les joueuses U16 de l'équipe du Tchad ont largement vaincu l'équipe gabonaise ce lundi 9 août au Caire sur le score de 84-29.



Il reste deux matchs aux joueuses U16 pour faire la différence. Elles affronteront mercredi l'Algérie et jeudi le Mali.



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.