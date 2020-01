Cheikh Mohammed bin Zayed rend hommage aux 10 lauréats du Prix Zayed 2020 pour la durabilité

Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, a décerné des prix aux 10 lauréats du prix Zayed pour la durabilité, avec la participation d'un nombre de leaders mondiaux, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, coïncidant avec le début de la Semaine de la Durabilité d'Abou Dhabi.



Actuellement pour sa 12ème édition, le Prix annuel de 3 millions de dollars est le prix pionnier de la durabilité aux UAE, visant à reconnaître les solutions innovantes, percutantes et inspirantes des petites et moyennes entreprises (PME), des organisations à but non lucratif (OBNL) et des écoles secondaires. Évoluant par rapport à l’accent mise précédemment sur les solutions liées à l'énergie, en 2018, cette année est la seconde durant laquelle le Prix offrait des récompenses dans un éventail plus large de cinq catégories comprenant : Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Écoles Secondaires Internationales.



S'exprimant avant la cérémonie de remise des prix, S.E Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a déclaré : "Chaque année, le prix Zayed pour la durabilité marque de nouveaux exploits dans sa mission mondiale visant à récompenser l'innovation et l'impact dans les domaines de la durabilité et de l'humanitarisme. En cette année importante de préparation stratégique vers les 50 prochaines années aux Émirats Arabes Unis, nous nous inspirons de notre engagement commun à honorer la vision de notre père fondateur, Cheikh Zayed, qui a établi un projet pour un avenir durable. Nous aspirons à toujours tirer parti de l’incroyable impact mondial du Prix, afin qu’il continue de transformer des millions de vies supplémentaires pendant les années à venir".



S.E a ajouté : "Les Émirats Arabes Unis, sous la direction de S.E Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, continuent de renforcer la durabilité grâce à un nombre de programmes et d'initiatives tels que le Prix Zayed pour la durabilité. Celui-ci prend de l'ampleur chaque année à la lumière de son impact et son rôle clé qui consiste à servir les communautés et diffuser le message des Émirats Arabes Unis".



Félicitant les lauréats, S.E Cheikh Mohammed bin Zayed a souligné l'importance d'encourager la génération future des pionniers et des innovateurs pour qu'ils deviennent des champions dans le développement durable, ainsi que le rôle primordial qu'ils joueront pour faire progresser leur impact sur le développement socioculturel et économique. Son Excellence a également loué le niveau de sophistication affiché par certains projets et l'impact à long terme qui en résultera à l'échelle mondiale et communautaire locale.



S.E Cheikh Mohamed bin Zayed a félicité les lauréats, et a remis les récompenses à travers les cinq catégories du Prix ; la catégorie des Écoles Secondaires Internationales était divisée entre six lauréats dans la région.



L'événement s'est déroulé en présence de divers chefs d'État, ministres et autres dignitaires de haut niveau des Émirats Arabes Unis et de l'étranger, en plus des anciens lauréats, bénéficiaires et finalistes du Prix de l'année 2020.



Dans la catégorie Santé, le fournisseur suédois GLOBHE a reçu le prix pour ses services basés sur les drones et sa plateforme mondiale exclusive de données sur les drones, procurant de l'aide pour la prévention et la réponse aux catastrophes sanitaires. Avec plus de 3 600 pilotes de drones, dans 48 pays, connectés à des plateformes d'analyse automatique de données, et utilisant l'intelligence artificielle (IA), la solution a touché 100 000 personnes grâce à l'intervention d'organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) pour lutter contre les épidémies de choléra et de paludisme, en Malawi et au lac Victoria.



La Fondation Okuafo basée au Ghana est la lauréate de la catégorie Alimentation. Elle a été reconnue pour son application sur les téléphones intelligents qui utilise l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse de données afin de prédire et détecter les maladies et les infestations des cultures agricoles, et offre aussi des solutions recommandées, basées sur les connaissances scientifiques, en temps réel. Cette application a permis aux agriculteurs de réduire leurs dépenses en pesticides agricoles et d'augmenter la productivité et les récoltes jusqu'à 50%, ce qui leur permet d'accroître leurs bénéfices et leurs revenus disponibles.



Dans la catégorie Énergie de ce Prix, le lauréat de l'année 2020 était Électriciens sans frontières. L'agence internationale d'aide à but non lucratif a été reconnue pour sa fourniture d'équipements solaires de haute qualité aux camps de réfugiés et pour la formation des réfugiés à la réparation des équipements, ce qui garantit un accès à long terme à l'électricité et résout les problèmes sociaux tels que les problèmes de sécurité. À ce jour, l'approche novatrice de l'organisation a eu un impact sur 8 000 vies à Cox’s Bazar, au Bangladesh, le plus grand camp de réfugiés au monde, qui a bénéficié d'un éclairage sûr et durable. Ceci a permis de réduire la criminalité, ainsi que la création d'espaces pour reconstruire leur vie sociale et communautaire. Sur l'ensemble des opérations mondiales de l'organisation, 50 000 personnes dans 38 pays ont bénéficié de 129 projets en cours, offrant à plus d'un million de bénéficiaires un meilleur accès à l'électricité et à l'eau.



Ceres Imaging, des États-Unis, a remporté le prix de cette année dans la catégorie Eau, et a été reconnue pour ses détecteurs d'imagerie spectrale exclusifs et ses analyses basées sur l'IA afin d'optimiser l'usage de l'eau en agriculture. Les technologies basées sur les données de Ceres Imaging ont adopté des pratiques d'irrigation plus efficaces et la fourniture suffisante d'eau pour satisfaire la soif et la faim d'une population mondiale croissante. Ceres Imaging dessert actuellement environ 1 000 000 hectares de territoires aux États-Unis et en Australie.



S.E Ólafur Ragnar Grímsson, Président du jury du Prix Zayed pour la durabilité et ancien Président de la République d'Islande, a souligné : "Chaque année, les lauréats du prix Zayed pour la durabilité continuent de nous surprendre et nous captiver par des contributions innovantes qui transformeront positivement certaines des zones les plus défavorisées au monde et des communautés vulnérables. Ils reflètent une inspiration pour les personnes jeunes et plus âgées, et ils sont absolument essentiels pour réaliser les priorités de développement durable qui nous concernent tous".



Pour sa part, S.E Dr Sultan Al Jaber, ministre d’État des UAE et directeur général du Prix Zayed pour la durabilité, a dit : "Nous apprécions fortement la vision et les directives du leadership avisé des Émirats Arabes Unis, qui a fait partie intégrante du succès et des objectifs du Prix, soutenant la vision de durabilité du défunt Cheikh Zayed. Je félicite tous les lauréats des prix de cette année pour avoir participé à l’un des cycles de récompenses les plus compétitifs que le Prix ait témoignés à ce jour".



"Les objectifs du prix continuent de résonner avec toute une nouvelle génération d'innovateurs pionniers et des leaders futurs du développement durable, ayant déjà touché directement ou indirectement 335 millions de personnes dans le monde, ajoutant que le Prix Zayed pour la durabilité cherche également à amplifier davantage l'impact grâce à des initiatives telles que '20by2020' récemment annoncée. Celle-ci appliquera les solutions de développement durable développées par les lauréats et les finalistes au sein des communautés vulnérables dans 20 pays d'ici la fin de cette année", a poursuivi Son Excellence.



Dans la catégorie Écoles Secondaires Internationales, six écoles, représentant chacune une région du monde, reçoivent un prix, et les écoles secondaires soumettent des propositions de projet pour construire ou développer une solution qu'elles ont développée pour leur école ou leur communauté locale. L'objectif de cette catégorie, introduite lors de la cérémonie du Prix en 2012, est d'inspirer les jeunes à devenir des pionniers, des innovateurs et des défenseurs de la durabilité qui contribueront à un avenir plus durable.



Les lauréats des prix de l'année 2020 étaient: Air Batalla (Colombie), représentant les Amériques; Hakimi Aliyu Day Secondary (Nigéria), représentant l'Afrique subsaharienne; Al Amal Junior High School (Maroc), représentant la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord; United World College - Mostar (Bosnie-Herzégovine), représentant l'Europe et l'Asie centrale; Bloom Nepal School (Népal), représentant l'Asie du Sud; et l'école secondaire Eutan Tarawa Ieta (Kiribati), représentant l'Asie de l'Est et le Pacifique.



Le format du Prix permet aux organisations de proposer des solutions qui ont touché les communautés ou les nations qu'elles servent, dont les gagnants de la catégorie Santé, Alimentation, Énergie et Eau réclament chacun un prix de 600 000 de dollars américains. La catégorie Écoles Secondaires Internationales encourage les entrées des projets de développement durable menés par les élèves qu'ils aimeraient mettre en œuvre dans leurs écoles ou leurs communautés environnantes.