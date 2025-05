INTERNATIONAL Chine : Hong Kong accueille la première Organisation Internationale de Médiation

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 31 Mai 2025



Une nouvelle ère pour la résolution pacifique des conflits internationaux s'est ouverte ce vendredi 30 mai 2025 à Hong Kong avec la cérémonie de signature de la Convention portant création de l'Organisation Internationale de Médiation (OIMed). L'événement a rassemblé près de 400 représentants de haut niveau venus de 85 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe, ainsi que 20 représentants d'organisations internationales. Au total, 33 pays ont signé la convention sur place, devenant ainsi membres fondateurs de l'OIMed.





John Lee, directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a salué la création de cette première organisation juridique internationale intergouvernementale au monde dédiée à la médiation des conflits internationaux. Il a affirmé que Hong Kong mettra pleinement en valeur ses avantages institutionnels, notamment le principe "un pays, deux systèmes", pour soutenir le fonctionnement de l'OIMed.

Wang Yi, Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a souligné l'importance de renforcer la participation des pays en développement et d'améliorer la représentation et la voix des pays du Sud dans la gouvernance internationale. Il a appelé les parties à mettre en place rapidement un ensemble de règles et de mécanismes de médiation de classe mondiale, caractérisés par l'autonomie, la flexibilité, le pragmatisme et une grande efficacité.



Selon Wang Yi, la naissance de l'OIMed contribuera à transcender la mentalité du perdant-gagnant, à promouvoir la résolution amiable des différends internationaux et à favoriser des relations internationales plus harmonieuses. Il a ajouté que l'OIMed constitue un bien public important dans le domaine de l'État de droit pour une meilleure gouvernance mondiale, et qu'elle s'appuiera sur ses atouts pour créer des synergies avec les procédures judiciaires, l'arbitrage et les autres mécanismes internationaux de règlement des différends existants.



Reconnaissant la conformité de l'OIMed avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies, les participants ont souligné son importance pour le multilatéralisme, la gouvernance mondiale et l'État de droit, tout en appelant davantage de pays à signer et à ratifier la convention. Ils ont également salué le rôle majeur de la Chine et ont exprimé l'espoir que l'OIMed contribuera au règlement pacifique des différends et à la coopération amicale entre les pays.



Il est à noter que l'OIMed aura son siège à Hong Kong, comme convenu lors des consultations entre les pays participants aux négociations de la convention. Wang Yi a expliqué que la ville, de par ses liens avec la mère patrie et son ouverture sur le monde, bénéficie d'atouts exceptionnels en matière de médiation internationale. La Chine attend avec intérêt la ratification rapide de la convention par les signataires et se félicite de la participation active d'un plus grand nombre de pays, a affirmé le ministre des Affaires étrangères chinois.







Dans la même rubrique : < > Journée de l’Afrique : une célébration sous le signe du leadership et de l’avenir du continent Abou Dhabi confirmée ville hôte des Games of the future 2025 Inde : 15 expériences incontournables à vivre absolument Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)