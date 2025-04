INTERNATIONAL Chine : Le système d'irrigation de Dujiangyan, un chef-d'œuvre millénaire

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 5 Avril 2025



Considéré comme le plus ancien système d'irrigation au monde, le système d'irrigation de Dujiangyan est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. Sa construction remonte à 256 avant J.C., et il est le fruit d'une ingénierie remarquable qui a permis de contrôler les eaux de la région.

Yuzui (ou digue de la bouche du poisson) : Cette digue guide le flux de la rivière.

Baopingkou : Un canal en col de bouteille qui régule le passage de l'eau.

: Un canal en col de bouteille qui régule le passage de l'eau. Feishayan : Également appelée porte de sable volante, elle est conçue pour prévenir les inondations tout en permettant l'irrigation de la plaine de Chengdu, capitale de la province de Sichuan. Autrefois, des paniers en bambou chargés de pierres étaient utilisés pour créer une digue au milieu de la rivière, permettant de séparer l'eau en deux cours : intérieur et extérieur, garantissant ainsi une gestion efficace des ressources en eau.

Un Impact Durable

Depuis sa construction, le système d'irrigation de Dujiangyan fonctionne sans interruption et continue de jouer un rôle crucial pour la population locale. Grâce à ce système, même durant les périodes les plus sèches, la province de Sichuan reste humide et fertile. Au cours de ses premières années d'existence, il a permis de gérer plus de 100 000 hectares de terres, propulsant la province de Sichuan comme leader de la production de céréales en Chine.



La transformation des terres n'a pas affecté l'équilibre écologique de la région. Ce système de conservation de l'eau a su préserver l'environnement naturel, illustrant un excellent exemple de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature.

Gestion Moderne et Efficace

Pour optimiser la gestion de ce patrimoine hydraulique, un centre de commandement du district d'irrigation a été officiellement mis en service le 1er avril 2023. Ce centre représente un véritable outil pour la collecte de données hydrologiques et techniques, facilitant la gestion efficace du système d'irrigation. Il sert également de plateforme pour la gestion des urgences, la coordination d'incidents spéciaux, et la fourniture de services publics.



Le système d'irrigation se compose principalement de trois parties :





