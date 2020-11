Chine-Moyen-Orient & Afrique du Nord (Maroc) Expo Virtuelle Du Commerce International “International Trade Digital Exp o” débute à Beijing

L’exposition virtuelle du commerce international « Chine-Moyen-Orient et Afrique du Nord (Maroc), organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et co-organisée par la Chambre chinoise de commerce international (CCOIC), a débuté à Pékin le 19 novembre 2020. Cette exposition est une mesure pragmatique initiée par le CCPIT pour approfondir et […]

