Chine : lancement de l'ouvrage « Empreintes chinoises sur la monnaie mondiale »

Cet événement a vu la présence de quelques diplomates africains accrédités en Chine et des personnalités du premier plan. Selon les organisateurs, le lancement de ces empreintes vise à mettre en valeur les résultats fructueux de l'engagement, et de la coopération de la Chine avec le reste du monde.



M. Arlindo Do Rosario, ambassadeur de la République du Cap-Vert en Chine, a estimé que : « en lançant ces billets et pièces commémoratifs, nous écrivons une page importante de notre histoire commune : une histoire d'espoir, de foi dans le potentiel de notre partenariat et d'engagement pour un avenir meilleur.



Ces empreintes représentent bien plus que des instruments financiers ou des symboles de célébration. Ils sont des symboles d'unité, de rêves partagés et d'un partenariat que nous souhaitons renforcer chaque jour ».



M. Khaled Farouk Nazmy, ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Chine, a quant à lui salué une initiative qui reflète l'engagement durable de la Chine en faveur de la coopération multilatérale, des échanges interculturels et du développement. Avant d'ajouter que l'initiative « la Ceinture et la Route », lancé par le président chinois Xi Jinping, est une pierre angulaire de la coopération Sud-Sud.



M. Wang Haihuai, directeur général de China Communications Construction Company, a souligné que les empreintes sur les monnaies mondiales témoignent, de manière très intuitive, de l’implication profonde des entreprises chinoises dans la construction conjointe de l’initiative « la Ceinture et la Route », et à améliorer les conditions de vie des populations.



M. Hong Lei, ministre adjoint des Affaires étrangères de la Chine, a pour sa part indiquée que la publication de cet ouvrage résonne avec le thème général de l'unité et de l'effort de : « notre époque, qui reflète l'important consensus sur la coopération internationale et revêt une signification particulière ».



Les projets phares présentés dans les « empreintes chinoises sur la monnaie mondiale témoignent avec éclat des efforts de la Chine pour approfondir la coopération internationale au développement et de son engagement à bâtir une communauté de destin pour l'humanité », a-t-il lancé en substance.



Il est important de souligner que la réalisation de cet ouvrage, est le fruit d’une collaboration entre China Communications Construction Company, et la maison d’édition du livre et du périodique World Knowledge Publishing.