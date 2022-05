Cisjordanie : l’OCI condamne l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh

L'Organisation de la coopération islamique a exprimé sa ferme condamnation du crime d'assassinat de la correspondante d'Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh dans les territoires palestiniens, soulignant que cela constitue une violation flagrante des lois et normes internationales et appelle à une enquête immédiate et à la reddition des comptes.



Par ailleurs, l’OCI a souligné que le ciblage par les forces d'occupation israéliennes de la journaliste Abu Akleh, alors qu'elle s'acquittait de son devoir de journaliste, et qu'elle était en route pour rapporter les faits, et documenter les crimes que ces forces d’occupation commettent contre le peuple palestinien, s'inscrivait dans le contexte de la politique israélienne de violations de la liberté de la presse et des médias.



Ce crime entre, a ajouté l’OCI, dans le cadre de la politique israélienne visant à confisquer la vérité, à faire taire les journalistes, à dissimuler les violations quotidiennes et à empêcher de les porter à la connaissance de l'opinion publique mondiale.



L'Organisation a tenu Israël, la puissance occupante, entièrement responsable de ce crime odieux, et a appelé les institutions internationales compétentes, à prendre des mesures immédiates pour garantir la justice et fournir la protection nécessaire aux journalistes et aux professionnels des médias travaillant dans le territoire palestinien occupé, conformément au droit international humanitaire et aux conventions internationales pertinentes.