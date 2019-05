AFRIQUE Coca-Cola met à jour ses plans pour Coca-Cola Beverages Afrique

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 22 Mai 2019 modifié le 22 Mai 2019 - 17:08







Dans le cadre de ce changement, Coca-Cola commencera à présenter les états financiers de la société CCBA qui comprennent ses résultats d’exploitation continus pour le second trimestre de l'année 2019, et ce conformément aux normes comptables des États-Unis. CCBA a été tenue compte à titre d'activité non poursuivie depuis que Coca-Cola est devenue actionnaire majoritaire en octobre 2017.



Coca-Cola a déjà annoncé son intention d'accorder une nouvelle franchise à CCBA, qui s'avère la plus importante société de mise en bouteilles de boissons Coca-Cola en Afrique, offrant ses services à 12 pays. La société a engagé des discussions avec un nombre de partenaires potentiels.



"Coca-Cola Beverages Afrique fait partie intégrante du système global de Coca-Cola, et nous témoignons d'immenses opportunités capables de créer une valeur supplémentaire", a déclaré Brian Smith, Président et Chef d'Exploitation chez Coca-Cola. "Bien que nous restions attachés au processus selon lequel une nouvelle franchise serait accorder, nous croyons que, pour le meilleur intérêt de tous, Coca-Cola devrait toujours détenir et exploiter CCBA".



En reclassant les résultats présentés par CCBA au titre d'activités poursuivis, Coca-Cola prévoit ce qui suit : La société fournira des informations financières reclassées de l'année précédente avant la publication des résultats du second trimestre.

La dépréciation et l'amortissement de CCBA seront rétablis, conformément aux directives comptables. Coca-Cola estime que la dotation aux amortissements pour l'année 2018 est d’environ 400 millions de dollars sur une base comparable. Avec le reclassement, Coca-Cola ne s'attend pas à un impact sur son chiffre d'affaires organique pour l'année 2019 ni sur ses prévisions à l'égard de la croissance comparable du bénéfice par action. La société prévoit une augmentation d’environ 400 millions de dollars pour l'année 2019 concernant les flux de trésorerie provenant de l’exploitation et une augmentation des dépenses en capital d’environ 400 millions de dollars.



Les résultats de CCBA seront annoncés dans le cadre du segment du Groupe Bottling Investments.



