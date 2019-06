Comissário Europeu Neven Mimica participa na Conferência Internacional de Doadores de Moçambique na Beira

Com base no pedido do Governo, a UE apoiou a Avaliação das Necessidades Pós-Desastre (PDNA), juntamente com os outros parceiros institucionais, nomeadamente o BM, a ONU e o BAD, seguindo a metodologia internacionalmente reconhecida. Uma Avaliação de Necessidades Pós-Desastre com o seu resultado, o chamado Quadro de Recuperação, fornece uma base coordenada e credível para […]

Com base no pedido do Governo, a UE apoiou a Avaliação das Necessidades Pós-Desastre (PDNA), juntamente com os out...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...