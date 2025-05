Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale : le Cameroun aux côtés de la France

C'est à l’Avenue des Champs Elysées à Paris, sous un soleil printanier doucereux, dans ces lieux hautement symboliques et populaires de l'histoire française et de la vie parisienne, que les cérémonies marquant le 80ème anniversaire de la signature de capitulation définitive de l'armée allemande nazie, mettant ainsi fin à la deuxième guerre mondiale en Europe, ont été célébrées. On connaît les désastres innommables et inqualifiables de cette monstruosité de notre humanité.



Comme principales particularités de la célébration de cette année, il faut mentionner que la commémoration est co-organisée par la France et l’Allemagne, et parmi les quatre pays invités, trois appartiennent à l’OTAN (Usa, Canada et Grande-Bretagne). Seul le Cameroun se démarque dans ce groupe, pour représenter en somme, le reste du monde.



Ainsi, le défilé militaire, présidé par le président de la République française Emmanuel Macron, a connu la participation très remarquée d'un carré de militaires camerounais, impressionnant par sa taille, sa tenue et son rythme. Il s’agit de 35 musiciens (31 hommes et 4 femmes), issus tous de la célèbre compagnie de musique principale des Armées, commandé par le lieutenant René Liberté Esso.



Au niveau des tribunes, la délégation officielle camerounaise était conduite par Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense. Il était accompagné pour cette circonstance solennelle et exceptionnelle par S.E. André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France.



On y retrouvait également le colonel Jean-Vincent Messie Ngolla, chef de la division de la coopération militaire au ministère de la Défense et le capitaine de vaisseaux Claude Francis, attaché de défense auprès de l'ambassade du Cameroun en France.

(Avec le Centre de la Communication du Cameroun en France)