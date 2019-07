Commerce Extérieur : Algérie – Afrique

Selon les statistiques de la Direction Générale des Douanes algériennes, le volume des échanges commerciaux de l’Algérie avec les pays d'Afrique a connu une amélioration de près de 9,50%, passant de 1,05 md usd, durant les quatre premiers mois de l'année 2018 à 1,15 md usd, durant la même période de 2019.

Malgré cette amélioration, les proportions des échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays d'Afrique dont l'Union du Maghreb Arabe (UMA) et l'Egypte, restent "faibles", soit 5,42% de la valeur globale des exportations de l'Algérie et 2,86 % de ses importations.

Les pays africains ont acheté, durant les quatre premiers mois de 2019, des produits algériens pour un montant de 722,50 millions usd, contre 700,81 millions à la même période en 2018, en hausse de près de 3,1%.

L'Algérie a importé de cette région pour une valeur de 433,80 millions usd, pendant les quatre premiers mois de 2019, contre 373,33 millions usd, durant la même période 2018, soit une augmentation de 16,20%.