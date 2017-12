Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 741ème réunion tenue le 19 décembre 2017, a suivi une communication sur la situation en Somalie et la mise en œuvre du mandat de la Mission de l'UA en Somalie (AMISOM), et a adopté la décision suivante :

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la...