Communique de la 778eme du Conseil de paix et de securite de l'Union africaine sur la MINUAD

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 778ème réunion tenue le 11 juin 2018, a examiné le rapport spécial du Président de la Commission de l'Union africaine et du Secrétaire général des Nations unies sur l'examen stratégique de l'Opération hybride de l’Union africaine et des Nations unies au Darfour (MINUAD) S/2018/530 du 1er juin 2018 et le renouvellement du mandat de la MINUAD, et a adopté la décision qui suit:

