Communique de la 808ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA, sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), 19 novembre 2018

COMMUNIQUE



Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) en sa 808ème réunion, tenue le 19 novembre 2018, a adopté la décision qui suit sur la situation en République démocratique du Congo (RDC).



Le Conseil,



1. Prend note des communications faites par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui, ainsi que par le Représentant spécial du Président de la Commission et chef du Bureau de Liaison de l’UA en RDC, l’Ambassadeur Abdou Abarry. Le Conseil prend également note de la déclaration du Représentant de la République démocratique du Congo, Ambassadeur Bernabé Kikaya Karubi, Conseiller diplomatique du Président de la Republique, ainsi que de celle du Gabon, en sa qualité de pays assurant la présidence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de celle du Représentant du Bureau des Nations unies auprès de l’UA ;





