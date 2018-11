Communique de la 809ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA, sur la situation à Madagascar , 21 Novembre 2018

COMMUNIQUÉ



Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 809ème réunion tenue le 21 novembre 2018, a adopté la décision qui suit sur la situation à Madagascar :



Le Conseil,



1. Prend note de la communication faite par le Haut Représentant de l’UA pour Faire taire les armes en Afrique, Chef de la Mission d’Observation électorale à Madagascar, l’ancien Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA et Ministre, Ramtane Lamamra, ainsi que de la présentation de la Représentante spéciale, Chef du Bureau de l’UA à Madagascar, Amb. Hawa Youssouf Ahmed. Le Conseil prend également note des déclarations de l’Ambassadeur Représentant permanent de la République de Madagascar auprès de l’UA, du représentant de la Namibie, pays assurant la présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), et de ceux des Nations unies et de l’Union européenne ;





