COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine lors de sa 868e réunion du 19 août 2019 sur le Rapport portant sur le processus de mobilisation de ressources en appui aux efforts de l'UA pour la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (RCA) et de son annexe.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la...