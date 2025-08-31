Conclave Inde-Afrique : le ministre tchadien du Commerce s’entretient avec son homologue indien

En marge du 20ᵉ Conclave Inde-Afrique, tenu du 27 au 29 août 2025, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, accompagné de Mme Ildjima Badda Mallot, ambassadeur de la République du Tchad en Inde, ainsi que de leur délégation, s’est entretenu le 28 août 2025 avec son homologue indien, Jitin Prasada.



Cet entretien, particulièrement riche, a permis d’aborder plusieurs points essentiels. Les deux ministres se sont félicités de l’excellence de la coopération entre le Tchad et l’Inde. Les échanges ont porté principalement sur la mobilisation des acteurs économiques, publics et privés, pour la mise en œuvre des projets structurants inscrits dans le Plan National de Développement (PND) Tchad-Connexion 2030.



À cette occasion, le ministre Guibolo Fanga Mathieu a invité, par l’entremise de son homologue, les entreprises indiennes des secteurs public et privé, à saisir les nombreuses opportunités qu’offre le Tchad dans des domaines stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture, les infrastructures et les technologies.



Il a également convié les investisseurs à prendre part au Forum de mobilisation des partenaires, prévu les 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.