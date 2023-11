Conférence islamique des ministres des Sports : l’OCI loue les initiatives de la FSSI

Le secrétariat général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), représenté en la personne du secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires, culturelles et sociales, l’ambassadeur Tarig Ali Bakheet, membre du Comité exécutif de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique (FSSI), a pris part aux réunions du Comité exécutif et de l’Assemblée générale de la FSSI lors de sa douzième session, tenue lundi, 27 novembre 2023, à Riyad.



C’était sous la présidence de Son Altesse Royale, le Prince Abdulaziz bin Turki al-Faisal bin Abdulaziz Al-Saoud, président de la FSSI et ministre des Sports du Royaume d’Arabie Saoudite, président de la cinquième session de la Conférence Islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports.



Dans son allocution à la réunion de l’Assemblée générale, l’ambassadeur Bakheet a rendu hommage à Son Altesse, le Prince Abdulaziz bin Turki, pour sa direction clairvoyante de la Fédération, qui a enregistré de grands succès et engrangé d’importantes réalisations, pour le développement du sport dans le monde islamique.



Il a également réitéré l’engagement du secrétariat général en faveur du renforcement de la coordination avec la Fédération, par l’entremise du département de la Jeunesse et des Sports, en vue d’atteindre les objectifs escomptés fixés, tant dans le plan d’action de l’Organisation pour le développement des sports que dans la stratégie de l’OCI pour la jeunesse, de manière à remporter les défis inhérents à la jeunesse musulmane, notamment dans le domaine des sports.



Le SGA s’est, d’autre part, félicité des efforts considérables déployés par le Royaume d’Arabie Saoudite pour le développement de la jeunesse et des sports, soulignant l’intérêt majeur que le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et Son Altesse Royale, le Prince Héritier et Premier ministre, le Prince Mohammed bin Salman, portent à la jeunesse et à la dynamique sportive, au sein du Royaume et dans le monde islamique.



Il a, en outre, salué les initiatives prises par le ministère saoudien des Sports, à l’effet de mettre en œuvre les résolutions issues de la cinquième session de la Conférence Islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, tenue en septembre 2022, et son soutien fort appréciable aux activités du secrétariat général.



En conclusion, l’ambassadeur Bakheet a évoqué les conditions humanitaires difficiles endurées par le peuple palestinien dont, notamment, le massacre d’enfants, de femmes et de jeunes innocents par les autorités d’occupation israéliennes, la répression, la violence et la destruction des infrastructures sanitaires, culturelles et sportives.