Conférence sur les océans : les États-Unis et d'autres parties promettent une action urgente

Alwihda Info | Par Florence Akano, Humanitaire et Journaliste indépendante. - 8 Juillet 2022

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui s’est tenue à Lisbonne, au Portugal du 27 juin au 1er juillet 2022, l'envoyé spécial américain chargé de la lutte contre le réchauffement climatique, John Kerry a confirmé l'engagement de son pays dans l'Alliance mondiale contre l'acidification, soulignant la relation inextricable entre le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer.

La déclaration de l’envoyé spécial américain John Kerry

« Le pourcentage d'oxygène dans les océans diminue, avec des impacts sur la chimie des mers. L'acidité augmente. La pluie transporte les gaz à effet de serre dans l'atmosphère vers la mer, dont le ph baisse », a déclaré Kerry. Les conséquences, a-t-il dit, « toucheront tous les êtres humains » et les « petits États insulaires » les subiront plus tôt que le reste du monde, a-t-il indiqué lors d'une session de conversation multipartite à la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne.



En conséquence, les États-Unis rejoindront l'alliance qui rassemble des gouvernements et des groupes non gouvernementaux, dans le but d'élargir la compréhension des effets de l'acidification et de réduire l'élévation du niveau de la mer, dont la principale cause est les émissions de gaz nocifs causées par l'activité humaine.



Les États-Unis sont bien conscients de l'influence que leur implication dans l'alliance aura sur les autres nations qui s'engageront dans les mesures convenues, lors de la conférence et par la suite. Cela survient également alors qu'il y a une demande pour des plans plus actifs, concertés et proactifs, en vue d'une réponse au changement climatique. Les militants se sont plaints de l'inactivité et de l'indifférence partielle, ou même pure et simple des gouvernements et d'autres partis. L'alliance est donc un bon signe et son adoption généralisée est une excellente nouvelle.



« Nous ne réussirons pas si nous n'allons pas à la source ». L'an dernier, les émissions ont augmenté de 6 %. Cela ne traite pas la cause première. Ce n'est guère un progrès vers un mode de vie plus durable. « Ce qui compte le plus, c'est que nous passions à un avenir à faible ou à zéro carbone dès que possible », a-t-il déclaré. Kerry a exigé une « action urgente », soulignant que « chaque dixième de degré d'augmentation de la température mondiale a un coût énorme de mille milliards de dollars ». « Si nous ne répondons pas, tout cela sera un vain discours, tous ces rassemblements nous relégueront à la poubelle de l'histoire », a-t-il souligné. La gravité du problème et la nécessité d'une action immédiate pour sauver les océans, le climat, le monde et même l'économie mondiale n'auraient pas pu être mieux soulignées.



Préserver les océans et lutter contre le changement climatique

La lutte contre l'acidification passe également par des mesures propres aux océans, comme la construction de zones marines protégées et la transition vers une « navigation verte » moins polluante, qui a déjà été convenue par neuf gouvernements, dont les États-Unis, un chiffre qui « est insuffisant ». Maersk, la plus grande entreprise de transport maritime au monde, « a déjà garanti que les huit prochains navires qu'elle construirait seraient sans carbone, et si Maersk peut le faire, tout le monde le peut aussi », a-t-il affirmé.



Soutenir une production croissante d’énergie renouvelable

Kerry a également soutenu l'installation croissante de plates-formes de production d'énergie éolienne et solaire offshore, déclarant que la capacité de production est en expansion et que « toutes les nations peuvent renforcer leur sécurité énergétique, avec plus d'énergie renouvelable ».



Kerry se trouve au Portugal depuis le 27 juin à la tête la délégation américaine à la Conférence des Nations Unies sur les océans, convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies et co-organisée par les gouvernements du Portugal et du Kenya. Les délégués sont également d'autres dignitaires comme les présidents de la Colombie, du Ghana, de la Tanzanie, etc., et bien évidemment les présidents des pays hôtes, le Portugal et le Kenya.



La conférence a fait des promesses éclatantes recueillant des applaudissements prudents de la part des défenseurs de l'environnement qui avertissent que les dirigeants devront s’investir davantage pour conserver les océans et la vie marine.



La lutte contre la pêche illicite

Le président américain Joe Biden a signé un mémorandum pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui est une source majeure de surpêche mondiale et implique fréquemment le travail forcé, la traite des êtres humains et d'autres violations des droits humains. Selon une fiche d'information de la Maison Blanche, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, vont s'allier pour accroître la surveillance des pêches et « amener les mauvais acteurs à rendre des comptes ». Un groupe de travail de 21 agences fédérales annoncera une stratégie quinquennale de lutte contre la pêche illicite, tandis que l'administration nationale des océans et de l'atmosphère a publié lundi dernier, un projet de règlement visant à éliminer le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement des produits de la mer.



La déclaration du président colombien

Le président colombien sortant Iván Duque a déclaré le lundi 27 juin, à l’ouverture de la conférence que son pays avait conservée 30 % de l'océan au large de ses plages, ce qui en fait le premier pays de l'hémisphère occidental à atteindre cet objectif d'ici 2030. (Duque sera remplacé par le président élu Gustavo Petro, un socialiste qui a remporté une élection historique le 19 juin et a promis de restreindre les nouveaux contrats d'exploration pétrolière dans le troisième plus grand pays d'Amérique latine).



Non seulement les gouvernements ont fait des promesses, mais les organisations privées font aussi leur part ; le Bezos Earth Fund, l'organisation environnementale à but non lucratif, fondée par Jeff Bezos, a annoncé lundi ses premières contributions totalisant 50 millions de dollars. Un total de 30 millions de dollars de subvention sera accordé à des groupes s'efforçant d'établir un réseau d'aires marines protégées couvrant plus de 193 000 milles carrés au large des côtes de la Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur et du Panama.



Un montant de 20 millions de dollars financera le projet Pristine Seas de la National Geographic Society, qui entreprendra des recherches dans les océans Pacifique central et occidental, qui possèdent la biodiversité marine la plus riche du monde, au cours des cinq prochaines années. Bloomberg Philanthropies et huit autres généreux partenaires ont promis 1 milliard de dollars pour financer la création, le développement et l'entretien des aires marines protégées. L'engagement est à peu près équivalent à tous les dons de bienfaisance pour les aires marines protégées et la conservation des habitats au cours de la décennie précédente.



La conférence a permis de dégager à la fois un sentiment d'espoir et d'urgence dans la lutte contre le changement climatique. Il y a de l'optimisme sur le fait que les efforts déployés maintenant seraient accueillis avec sourire à l'avenir et que le monde serait un meilleur endroit grâce à ces efforts.







