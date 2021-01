Confinement de N'Djamena : les taximans supplient le gouvernement de les laisser travailler

Le Syndicat national des transports en commun urbain, interurbain et provincial du Tchad (SYNAT) a réagi samedi à la mesure de confinement de la capitale. "L'arrêt des taxis et minibus a des conséquences sur les citoyens les plus démunis qui n'auront pas les moyens de se déplacer", estime Mahamat Ahmat Hassan Harre, chargé de communication du SYNAT et président des taxis de Dembé.



Selon le syndicat, "certains citoyens sont très loin dans les quartiers périphériques et viennent travailler dans le centre-ville". Il cite notamment ceux des quartiers : Kalatchou, Goudji barrière, Gozoktor, Boutalbagar, Chadar talata, Ambatta, Gassi, Farcha, Amsinene, etc.