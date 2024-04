Congo/Azerbaïdjan : Denis Sassou N'Guesso à Bakou pour une visite officielle

Tapis rouge, levée des drapeaux nationaux de l’Azerbaïdjan et du Congo, déploiement de la Garde d’honneur, tous les us et coutumes protocolaires ont été observées, ce 3 mars, à l’aéroport international Heydar Aliyev de Bakou pour l’accueil du président congolais.



A la tête d’une forte délégation, Denis Sassou-N'Guesso a, dès son arrivée, a déposé deux gerbes de fleurs, l’une sur la tombe de Heydar Aliyev, leader national et ancien président d’Azerbaïdjan et l’autre à l’allée des martyrs.



Le programme annonce une cérémonie d’accueil officiel, le 4 avril. Une rencontre en tête-à-tête entre IIham Aliyev, le président azerbaïdjanais et son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso, au palais de Zugûlba. Cette rencontre sera par la suite élargie aux délégations des deux pays. Il est également prévu, à cette occasion, la signature des documents et la déclaration aux médias. Un déjeuner officiel sera offert en l’honneur de Denis Sassou-N’Guesso par son homologue azerbaïdjanais.



Connu pour ses vastes ressources en pétrole et en gaz naturel, Azerbaïdjan apparaît comme un partenaire stratégique pour le Congo qui est dans la phase de diversification de son économie et par ricochet, ses partenaires.



Bakou est la première étape d’une visite officielle qui sera bouclée par la visite du terminal de Sangachal.



A noter que cette première visite du président congolais à Bakou s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays.