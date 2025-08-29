









AFRIQUE Congo-Belgique : un protocole d’accord pour booster le secteur des hydrocarbures

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 29 Août 2025



En séjour de travail, au Congo, le Prince Edouard Lamoral de Ligne La Trémoille de Belgique, a signé, ce 28 août 2025, à Oyo, dans la Cuvette, un protocole d'accord avec Maixent Raoul Ominga directeur général de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), après avoir visité certaines installations pétrolières du Congo, le mardi 26 août 2025, à Pointe-Noire.

La Société Nationale des Pétroles du Congo, en sa qualité d’entreprise publique congolaise chargée de gérer les ressources pétrolières du pays, a signé ce protocole d’accord avec le Prince Edouard Lamoral de Ligne La Trémoïlle, dans le but de développer ses activités et de booster les actifs pétroliers du Congo .



Le cadre juridique mise en place par les deux parties vise à développer le secteur des hydrocarbures en République du Congo. En termes clairs, la SNPC et le Prince Édouard Lamoral de Ligne La Trémoïlle vont travailler ensemble sous forme de coentreprise pour développer les actifs pétroliers du Congo. Cela pourrait contribuer à booster l'économie nationale et à créer de nouvelles opportunités pour le pays. Ce protocole d’accord, par ailleurs, vise à trouver des partenaires pour la SNPC, ce qui pourrait aider à financer et à développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers.



Autres secteurs d'intérêts communs



Le Prince a exprimé son intérêt pour investir dans l'exploration et la production de pétrole au Congo. Il a également manifesté son attachement aux projets miniers qui respectent les normes environnementales et sociales. Une attention particulière a été accordée aussi aux projets qui promeuvent la conservation de l'environnement et le développement de l'écotourisme. Ce qu’illustre l’importance que le prince de Belgique accorde aux questions environnementales et la promotion des pratiques durables.



Sa démarche écologique est en phase avec les objectifs du projet Eco Zamba, ce qui pourrait renforcer la collaboration entre la SNPC et les intérêts du Prince. En effet, le projet Eco Zamba de la SNPC est une initiative importante pour la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité au Congo. La plantation de 50 000 hectares de forêts sur une période de 10 ans est un objectif ambitieux qui pourrait avoir des impacts positifs sur l'écosystème local.



Visite des installations pétrolières à Pointe-Noire



Le mardi 26 août 2025, dans la capitale économique congolaise, le prince Edouard, accompagné du directeur général de la SNPC, a visité le site de Nanga. En visitant ces installations pétrolières, l’hôte de Maixent Raoul Ominga a eu le bonheur de mieux comprendre les opérations de la SNPC.



Il a, également, visité d'autres sites, tels que Kouakouala, ILOGS et la CORAF. Ce qui lui a donné une vision plus large des activités pétrolières et gazières au Congo . Au terme de ces visites, son Altesse le Prince Edouard a exprimé son intérêt pour des investissements potentiels au Congo, dans les secteurs de l’amont pétrolier, des mines durables ainsi que dans l’écologie et l’écotourisme.



Le Prince a également été reçu en audience par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont évoqué les opportunités d'investissement dans divers secteurs, notamment pétroliers et gaziers.





