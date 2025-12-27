Congo Brazzaville - Politique : Le MPS du Tchad scelle son alliance avec le PCT congolais

Un accueil chaleureux et une base militante mobilisée
Dès son arrivée à l'aéroport Maya-Maya, le Secrétaire Général a été accueilli par une foule de militants enthousiastes résidant au Congo. Ce contact direct a permis de réaffirmer les liens entre la direction du parti et sa diaspora. « Merci aux militants du MPS au Congo pour leur accueil. Nous avons échangé sur la refondation et le renforcement du parti », a déclaré M. Aziz Mahamat Saleh, soulignant l'importance de chaque membre dans le processus de modernisation en cours.
La "Refondation" au cœur des échanges
Le séjour à Brazzaville est l'occasion pour le MPS de présenter sa nouvelle dynamique organisationnelle. La refondation, prônée par le SG, vise à adapter les structures du parti aux réalités politiques contemporaines. Ce partage d'expériences avec le PCT, formation politique sœur, permet de renforcer les capacités d'analyse et d'action des deux organisations sur les enjeux sous-régionaux.
Un leadership reconnu sur la scène internationale
Ce déplacement confirme le nouveau visage du MPS : celui d'un parti qui rayonne et s'impose avec respect à l'international. Le sens de la diplomatie d'Aziz Mahamat Saleh est ici présenté comme le moteur de cette reconnaissance. Régulièrement invité et honoré par ses pairs, le MPS s'affirme désormais comme un interlocuteur incontournable pour la stabilité et le dialogue politique en Afrique Centrale.