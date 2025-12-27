Congo Brazzaville - Politique : Le MPS du Tchad scelle son alliance avec le PCT congolais

Un accueil chaleureux et une base militante mobilisée

Dès son arrivée à l'aéroport Maya-Maya, le Secrétaire Général a été accueilli par une foule de militants enthousiastes résidant au Congo. Ce contact direct a permis de réaffirmer les liens entre la direction du parti et sa diaspora. « Merci aux militants du MPS au Congo pour leur accueil. Nous avons échangé sur la refondation et le renforcement du parti », a déclaré M. Aziz Mahamat Saleh, soulignant l'importance de chaque membre dans le processus de modernisation en cours.

