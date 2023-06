Congo-Côte d’Ivoire : Denis Sassou-N’Guesso, Citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan

L’hôtel du district autonome d’Abidjan a connu une ambiance particulière, dans l’après-midi du 13 juin. Personnalités politiques et dépositaires des pouvoirs traditionnels étaient les témoins oculaires de l’hommage rendu à Denis Sassou-N’Guesso. La cérémonie a consacré le chef de l’Etat congolais comme Citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan dont le parchemin lui a été remis, avant son initiation par les chefs traditionnels ivoiriens.



Le ton de la cérémonie a été donné par le ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Mambe Beugre, l’unique orateur. Dans son discours de circonstance, Monsieur Robert Mambe Beugre a porté un témoignage sur l’œuvre de Denis Sassou-N’Guesso. Il a, surtout, insisté sur son engagement à ramener la paix dans les pays sahariens et sur la coopération entre le Congo et la Côte-d’Ivoire.



Nouveaux attributs traditionnels, nouvelle identité



Au terme de son discours, Robert Mambe Beugre a remis les clés de la ville d’Abidjan à Denis Sassou-N’Guesso devenu par cet acte Citoyen d’honneur de la ville. Il lui a décerné un diplôme à cet effet. L’autre moment aussi solennel qu’émouvant de la cérémonie a été le port des attributs de chef traditionnels par le président congolais. Les dépositaires des pouvoirs traditionnels ivoiriens lui ont fait porter, notamment le pagne Nkita, des bracelets, des sandales et une espèce de chapeau (coiffe).



Selon monsieur Robert Mambe Beugre qui officiait la cérémonie, le port de ses attributs conduisait à débaptiser celui qui les porte. Ainsi, il a été attribué un nouveau nom au président congolais qui s’appellera Sagou (en Côte d’Ivoire). A la Première dame du Congo, il a été attribué le nom de Sagoubier. Le ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan a également collé des identités d’Acado, Domba et Gnando à la grande la famille, la catégorie et la génération de Denis Sassou-N’Guesso.



Des remerciements pour l’hommage au peuple congolais



Paré de ses attributs du sacerdoce traditionnel ivoirien, Denis Sassou-N’Guesso a pris la parole pour « vivement » remercier le ministre-gouverneur d’Abidjan. Pour le chef de l’Etat congolais, cette reconnaissance est un hommage rendu au peuple congolais tout entier. « J’accepte les clés de la ville et les parchemins de citoyen d’honneur », a déclaré, le chef de l’Etat congolais.



A noter que, peu avant sa distinction comme Citoyen d’honneur, le président Denis Sassou-N’Guesso a visité l’usine de transformation de cacao « CEMOI » située dans la zone industrielle de Yopougon, un district de la ville d’Abidjan.