Congo/Covid-19 : vers la mise en place d’une stratégie de déconfinement

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 4 Mai 2020

Au 16 mai 2020, date à laquelle s’enclenchera le processus de déconfinement, la République du Congo devrait disposer d’une stratégie non seulement sur le dépistage de masse mais aussi sur la maitrise de l’évolution de la maladie à Coronavirus, c’est l’un des défis qu’il faut relever. Jacqueline Lydia Mikolo, ministre en charge de la Santé,a évoqué la question au cours d’une conférence de presse animée le 1er mai dernier, à Brazzaville.

La conférence de presse de la ministre congolaise en charge de la santé faisait suite aux orientations données par le président Denis Sassou N'Guesso, dans son message à la nation du 30 avril dernier sur le Covid-19. Il s’est agi pour Mme Lydia Mikolo de préciser, à la presse, les modalités de mise en œuvre de ces orientations.



Ainsi, selon la ministre de la Santé, le dépistage à grande échelle annoncé par le président congolais concerne à priori, les personnes qui sont en premières lignes et qui sont directement concernées par la lutte contre le Covid-19. La presse en fait partie, a-t-elle précisé, avant d’ajouter qu’il y a aussi les cas suspects, encore appelés cas personnes contacts. Celles qui étaient positifs au départ, avant d’être déclarées guéries, doivent être également diagnostiquées, a renchéri Lydia Mikolo. En réalité, la stratégie de dépistage de masse va de pair avec le déconfinement, a-t-elle poursuivi, avant de conclure qu’il va y avoir des personnes qui doivent être dépistées en priorité. Mais, on ne peut pas envisager le déconfinement sans avoir la maitrise du niveau du dépistage, a ajouté la ministre. Selon elle, la question est à l’étude par les professionnels de la santé, pour qu’au 16 mai prochain, le pays puisse disposer d’une stratégie, non seulement pour le dépistage de masse, mais aussi sur la maîtrise de l’évolution de la maladie.



Le pays doit se donner les moyens de réaliser le dépistage à grande échelle, a déclaré la ministre de la santé.Pour elle, la stratégie ne sera pas du dépistage de porte à porte ou de dépister tout le monde, parce qu’il s’agit d’un dépistage à grande échelle et non total de la population. Un texte officiel sera pris pour déterminer la méthodologie de réalisation de ce dépistage de masse, a annoncé madame la ministre.



Evoquant la question liée au confinement de la population depuis le 31 mars dernier, Lydia Mikolo a souligné que, le bilan est mitigé. Elle a toutefois relevé que, s’il n’y avait pas eu confinement, on aurait atteint le pire que le nombre actuel des personnes contaminées, conformément au point fait par les services en charge de la question et l’OMS. D’où, a-t-elle salué la décision du président Denis Sassou N'Guesso de confiner l’ensemble de la population dès le 31 mars dernier. Le confinement était utile, a-t-il ajouté avant d’affirmer que la décision du chef de l'Etat de prolonger le confinement des congolais pendant 45 jours, jusqu’au au 15 mai est la meilleure.



Au sujet du renforcement des moyens cliniques, La ministre de la santé a rassuré qu’à l’heure actuelle, les centres de prise en charge ne sont pas saturés. « Nous n’avons même pas un taux d’occupation de 50%. Au niveau de Brazzaville, nous avons un plateau qui nous permet d’accueillir plus de 300 personnes positives sur les sites de prise en charge. Ce plateau est en train d’être agrandi au fur et à mesure et nous travaillons à renforcer ou à élargir la disponibilité en matière de prise en charge », a-t-elle déclaré. A ce niveau, les dispositions sont en train d’être également prises par palier, a-t-elle précisé avant d'affirmer « Nous travaillons pour que les personnes qui seront dépistées soient prises en charge »



Mme Lydia Mikolo a demandé aux médias d’aider à vulgariser ces informations et les a informés de l’imminence d’un document sur la manière de confectionner les masques, de les entretenir, de les porter, de les enlever et les le laver. « Nous allons les mettre à la disposition des journalistes pour que ces derniers édifient la population », a-t-elle déclaré tout en relevant que, les masques achetés par le gouvernement seront pour une distribution gratuite et encadrée aux populations démunies.





