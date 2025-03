Congo : Denis Sassou N’Guesso affiche sa volonté de transformer chaque district en pôle agricole

Au deuxième jour de sa visite de travail dans le département de la Bouenza, le président Denis Sassou N’Guesso a donné un contenu agropastoral à son séjour. Visitant la Zone agricole protégée de Mouindi, le président de la République a procédé au planting des boutures de manioc, avant d’appeler la population de la Bouenza, notamment, les jeunes à s’investir pleinement dans l’agriculture. « Un peuple qui ne produit pas ce qu’il consomme n’est pas un peuple libre… », a-t-il rappelé. « Mais, nous sommes un peuple libre et nous allons produire ici au Congo ce que nous consommons, surtout dans l’agriculture », a précisé le chef de l’Etat devant les membres des coopératives constituant la zone agricole protégée ( ZAP.)



Denis Sassou N’Guesso, s’est aussi réjoui de la mise en application de sa directive lancée lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2021. « J’avais pour thème principal, l’agriculture au sens large. Et je commence à voir, un peu partout dans le pays, les populations se sont levées pour appliquer cette directive du président de la République au sujet de l’agriculture », a-t-il déclaré.



Comblé par le travail qu’il a vu, Denis Sassou N’Guesso a s’est engagé à transformer chaque district du Congo en pôle agricole. « … Je dois dire aujourd’hui que chaque district du Congo doit être un pôle agricole : 86 districts dans le pays, c’est 86 pôles agricoles. J’avais déjà dit que ce sera aussi une espèce d’émulation des départements. », a poursuivi le chef de l’état congolais.



Pour matérialiser cette ambition, le président congolais a évoqué l’organisation d’une grande foire agricole aux environs de Brazzaville : tous les districts et départements viendront y présenter leurs productions agricoles. Cette directive est déjà donnée au premier ministre et au ministre de l’agriculture, a précisé Denis Sassou N’Guesso qui a appelé la population de Mouindi à plus d’abnégation au travail. « Je crois qu’ici, à Mouindi, dans le département de la Bouenza, vous êtes déjà en avance et vous ne serez pas les derniers », a-t-il exhorté.



Félicitant les jeunes de Mouindi pour leur engagement dans l’activité agricole, Denis Sassou N’Guesso a insisté sur le bienfondé du centre d’Aubeville qui est en construction. « … nous sommes en train d’ériger un centre à Aubeville pour rassembler les jeunes de Brazzaville comme de Pointe-Noire et ailleurs, pour faire comme vous les jeunes d’ici [Mouidi]… » Ce centre permettra d’insérer et de réinsérer « les jeunes délinquants qui sont en train de faire du désordre à Brazzaville et à Pointe-Noire en semant la violence et la désolation dans les quartiers populaires de ces villes. Je pourrais même dire d’ailleurs », a expliqué Denis Sassou N’Guesso.



Terminant son adresse à la population, le chef de l’Etat a appelé les jeunes à plus d’optimisme. « Le gouvernement appuiera toujours vos actions et vous le voyez vous-mêmes. Le premier ministre et le ministre de l’agriculture sont présents… », a conclu Denis Sassou N’Guesso.